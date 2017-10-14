Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории при Минобрнауки сделал заявление относительно своей рекомендации лишить ученой степени доктора исторических наук министра культуры РФ Владимира Мединского. Документ, подписанный экспертами, опубликован на сайте газеты «Троицкий вариант».

«Суть выводов экспертного совета в том, что отрицательно оценивается КАЧЕСТВО проделанной В.Р. Мединским работы и констатируется отсутствие у соискателя ученой степени базовых профессиональных навыков историка, и прежде всего научного источниковедческого анализа привлеченных им источников», – говорится в заявлении.

Ученые подчеркнули, что рекомендация о лишении степени Мединского «вызвана отнюдь не несогласием с его “видением истории” или с его “патриотической позицией”». Как заявили участники совета, «неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением».

Кроме того, эксперты отвергли «звучащие в СМИ» обвинения в «травле» Мединского. Как заявили ученые, «заключение экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность В.Р. Мединского на занимаемых им постах», а попытки придать процессу экспертизы его диссертации «политическую или идеологическую окраску» – «вводят общественность в заблуждение, они используются для того, чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий».

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Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук 2 октября. В заключении ученых, в частности, говорилось, что глава Минкультуры в своей работе «не открыл ничего нового», а количество неточностей и ошибок в диссертации «зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой».

Окончательное решение о том, сохранить ли за Мединским ученую степень, примет президиум ВАК и Минобрнауки. По данным источников «Интерфакса» и РИА Новости, заседание президиума ВАК состоится 20 октября.

Диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Как считает Бабицкий, работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна»; его поддержали некоторые академики РАН. Сам Мединский заявлял, что претензии к его диссертации носят политический характер; Бабицкого же он называл «безработным оппозиционером».