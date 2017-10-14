Следственный комитет РФ допросил предпринимателя Владимира Тюрина – бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Об этом в номере от 14 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников газеты, Тюрин сам приехал в главк СК, который расследует убийство Вороненкова в Киеве. По словам предпринимателя, у него не было никаких мотивов, чтобы желать смерти бывшему депутату: они не были знакомы, и Тюрин расстался с Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с Вороненковым.

Тюрин добавил, что никак не связан со спецслужбами, а смерть Вороненкова причинила ему немало проблем: в частности, имя предпринимателя, старавшегося последнее время держаться в тени, снова оказалось на слуху. Тюрин также назвал бредовыми обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой Украины.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин выступил заказчиком убийства Вороненкова. Луценко также объявил, что предприниматель был подконтролен ФСБ России, а причиной для организации убийства Вороненкова стали как личные мотивы, так и показания бывшего депутата о событиях на Украине в 2013–2014 году.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, который позднее умер в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который до этого служил в Национальной гвардии Украины.

Вороненков вместе с женой покинули Россию в октябре 2016 года. В феврале 2017 года бывший депутат рассказал, что эмигрировал из РФ из-за преследования со стороны ФСБ, назвал голосование по Крыму в Госдуме незаконным, а также дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. После этого Следственный комитет РФ объявил Вороненкова в розыск по делу 2011 года.