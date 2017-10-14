В Кремле придумали план, как увеличить число позитивных новостей, о которых власти расскажут избирателям в преддверии президентских выборов. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю.

Условный лозунг кампании, придуманной властями для улучшения «социального самочувствия» россиян, – «жизнь налаживается». По данным «Би-би-си», первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику, уже попросил федеральные органы власти систематизировать сбор и распространение информации, которая показывала бы улучшение жизни граждан.

Как указывает издание, план Кремля предполагает, что отраслевые министерства и региональные администрации организуют «информационный обмен» с крупными местными компаниями и корпорациями, затем позитивные новости о тех или иных проектах будут переданы в Администрацию президента. Источники «Би-би-си» утверждают, что в десятки компаний и местные правительства уже стали поступать письма с просьбой «готовить позитивные информационные поводы».

Неназванный чиновник в АП заметил, что полезно добиваться «популяризации изменений, которые положительно влияют на жизнь людей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не ответил «Би-би-си» о планах Кремля по освещению позитивных новостей, в пресс-службе Белого дома отказались от комментариев.