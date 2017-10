Компании, связанные с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, получили несколько кредитов на общую сумму $60 млн от структур российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на финансовые документы Кипра и Каймановых островов.

По данным телеканала, один из кредитов – на сумму $26 млн – от связанной с Дерипаской Oguster Management Ltd. получила фирма Манафорта Yiakora Ventures Ltd. Еще один заем – на $7 млн – Oguster Management предоставила другой компании Манафорта, LOAV Advisers Ltd. При этом первый из кредитов должен был погашаться «по требованию», а второй был необеспеченным, то есть предоставлен без поручителей и залогов.

Кроме того, третий кредит – более чем на $27 млн – был выделен третьей структуре Манафорта, компании Jesand LLC (телеканал указывает, что в названии фирмы могли найти отражения имена дочерей Манафорта Джессики и Андреа). Этот заем использовался для приобретения кондоминиума в Нью-Йорке за $2,5 млн, а недвижимость впоследствии стала залогом по отдельному кредиту на $1 млн.

Представители Дерипаски не прокомментировали публикацию NBC. Представитель Манафорта подчеркнул, что политик не был в сговоре с российскими властями. Он добавил, что расследования деятельности Манафорта происходили до его участия в предвыборной кампании и после того, как он ее покинул.

В марте 2017 года Associated Press сообщило, что Дерипаска заплатил Манафорту не менее $40 млн в 2006–2009 годах за «работу в интересах» президента России Владимира Путина. По данным агентства, Манафорт разработал план по «подрыву» антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. Сам Манафорт подтвердил факт работы, но подчеркнул ее законность и уточнил, что представлял интересы бизнесмена в странах, где у того имелись инвестиции. Позднее Дерипаска подал в суд на AP, обвинив агентство в клевете.

Манафорт ушел с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года после того, как стало известно, что на Украине его подозревают во взятках почти на $13 млн. В том же месяце CNN сообщил, что ФБР совместно с Минюстом США ведут расследование, чтобы выявить связи американских компаний (в том числе и фирмы Манафорта) с Януковичем.