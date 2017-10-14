Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала, что ведущая снимает фильм о жизни и карьере отца – бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В ответ на вопрос, беседовала ли ее дочь с Путиным, Нарусова ответила: «Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме».

Сама Собчак и ее помощник на запрос «Би-би-си» о комментариях не ответили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев; встречу ведущей с Путиным он не подтвердил, но и не опроверг.

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Газета «Ведомости» в начале сентября писала о намерении Кремля сделать на президентских выборах в 2018 году главным соперником Путина женщину. Один из собеседников газеты назвал «идеальным вариантом» Ксению Собчак. Собчак в ответ на это сказала, что она «независимый человек», и «ни с какой “апешечкой” и прочим адом никогда в сношениях замечена не была» и не будет.

В конце сентября сообщалось, что Собчак может объявить о своем решении принять участие в выборах после личной консультации с Путиным. Примерно тогда же ведущая заявила телеканалу «Дождь»: «Слухи о моем выдвижении – провокация и очередная попытка дискредитации. Я сейчас занимаюсь одним крупным проектом, но он журналистский, а не политический».