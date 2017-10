Amazon Studios отказалась от съемок сериала с участием Роберта де Ниро и Джулианны Мур совместно с компанией The Weinstein Company на фоне сексуального скандала, в центре которого оказался продюсер Харви Вайнштейн. Об этом сообщает Variety.

Мур, де Ниро и режиссер сериала Дэвид О. Рассел поддержали решение Amazon. Проект должен был стать первым сериалом с участием де Ниро. Стоимость сериала оценивалась в $160 млн, пишет The Hollywood Reporter.

В Amazon также объявили, что будут работать над сериалом «Романовы» Мэтью Вайнера без The Weinstein Company. Источники The Hollywood Reporter заявили, что основанная Вайнштейном компания пока не вложилась ни в один из проектов. Затраты на сериал о Романовых оцениваются в $75 млн, Amazon уже инвестировала в проект $40 млн.

9 октября корпорация Apple, планировавшая создание собственного видеоконтента, также разорвала контракт с The Weinstein Company на съемки сериала об Элвисе Пресли. На следующий день контролируемая Леонидом Блаватников AI International Holdings потребовала от компании Вайнштейна вернуть $45 млн, которые AI вложила год назад.

Сама The Weinstein Company уволила Харви Вайнштейна и рассматривает возможность смены названия, чтобы дистанцироваться от сооснователя. Источники The Wall Street Journal утверждают, что компанию могут продать или даже закрыть.

В начале октября The New York Times опубликовала заявления нескольких актрис и работниц кинокомпании Miramax, которые утверждали, что Вайнштейн домогался их. Как указывало издание, домогательства происходили на протяжении 30 лет. Вайнштейн косвенно признал обвинения и подчеркнул, что в некоторых случаях вел себя с женщинами неподобающе, но его адвокаты пообещали подать в суд на The New York Times. Вайнштейн также обвинил брата в попытке захвата основанной ими обоими компании.

Харви Вайнштейн – основатель кинокомпании Miramax.Среди фильмов, которые она выпустила, – «Криминальное чтиво», «Авиатор» и «Банды Нью-Йорка». Вайнштейн продал компанию Walt Disney и в 2005 году создал The Weinstein Company.