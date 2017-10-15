Бывший сотрудник так называемой фабрики троллей в Санкт-Петербурге («Агентство интернет-исследований», АИИ) рассказал телеканалу «Дождь» некоторые подробности работы агентства в США. Выдержки из его рассказа опубликованы на сайте телеканала.

По словам собеседника «Дождя», сотрудникам «иностранного отдела» агентства нужно было знать все основные проблемы США, в том числе с налогами, оружием и сексуальными меньшинствами. «Троллям» давали список СМИ, которые нужно было мониторить, и где надо было оставлять комментарии. Задачей было «влезать в спор, чтобы разжечь его, стараться раскачать лодку».

«Ни Россию, ни [президента РФ Владимира] Путина нельзя было упоминать. Потому что американцы об этом не говорят. Им, по сути, наплевать на Россию и на Путина. У нас не было цели повернуть американцев к России. У нас была цель настроить американцев против своего же правительства. Вызвать беспорядки, вызвать недовольство, понизить рейтинг [президента США Барака] Обамы», – отметил экс-сотрудник АИИ.

Он добавил, что работникам «иностранного отдела» было запрещено работать без VPN: «Если тебя ловили на том, что ты с русским айпишником засветился, прилетал нагоняй». Чтобы улучшить владение английским языком, «троллей» заставляли «добровольно-принудительно» смотреть сериал «Карточный домик» в оригинале, также сотрудники разбирали комментарии друг друга, указывая на ошибки. «Аргументирование не только: Обама – обезьяна, а Путин – молодец. Такого не принимали, за это штрафовали даже», – подчеркнул он.

О существовании «фабрики троллей» стало известно весной 2015 года. Это произошло после того, как одна из сотрудниц организации подала на нее в суд за нарушение условий трудового соглашения.

О причастности «фабрики троллей» к размещению политической рекламы в Facebook перед президентскими выборами в США сообщал осенью 2017 года источник газеты The Washington Post. После того, как на выборах победил Дональд Трамп, СМИ обвинили социальную сеть в распространении фальшивых новостей, которые повлияли на общественное мнение. Позднее в сентябре руководство Facebook передало американским властям данные о политической рекламе, которую размещали в фейсбуке аккаунты, предположительно связанные с Россией. А 22 сентября основатель сети Марк Цукерберг объявил о новых правилах политической рекламы в фейсбуке.

Кроме Facebook, вмешательство России в политику США расследуют в Twitter и Google. Менеджмент Twitter передал в Сенат сведения о 201 аккаунте, предположительно связанном с Россией. В середине октября CNN сообщил, что российская сторона пыталась повлиять на американскую политику через игру Pokémon Go.