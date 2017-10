Продюсер Харви Вайнштейн исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук. За это решение на экстренном заседании 14 октября проголосовали более чем две трети совета управляющих Киноакадемии, сообщает The New York Times.

Ранее продюсера исключили и из британской киноакадемии BAFTA. Это произошло после скандала, в центре которого оказался Вайнштейн: в начале октября The New Yorker и The New York Time опубликовали заявления женщин, пожаловавшихся на сексуальные домогательства продюсера.

После скандала Вайнштейна уволили из основанной им вместе с братом The Weinstein Company. В компании рассматривают возможность сменить название (по данным источников The Wall Street Journal, компанию могут даже продать или закрыть).

Кроме того, в середине октября полиция Нью-Йорка возобновила расследование по делу 2004 года в отношении Вайнштейна. Одна из актрис обвиняла его в сексуальном насилии.

В свою очередь, партнеры The Weinstein Company стали отказываться от совместных запланированных проектов: так, Apple разорвала контракт с компанией на съемки сериала об Элвисе Пресли, а Amazon Studios решила прекратить работу над сериалом с участием Роберта де Ниро и еще один сериал – «Романовы» – реализовать самостоятельно без The Weinstein Company.

Среди фильмов, спродюсированных Вайнштейном, – «Криминальное чтиво», «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «От заката до рассвета», «Король говорит!» и «Джанго освобожденный». Картины, продюсером которых стал Вайнштейн, завоевали 81 «Оскар».