Издатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил выплатить $10 млн за любые сведения, которые помогут объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Соответствующее объявление опубликовано в газете The Washington Post 15 октября и занимает целую полосу.

https://twitter.com/washingtonpost/status/919342826172887041

Как пояснил Флинт, он чувствует, что «сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно» – его долг как патриота и обязанность всех американцев. По словам издателя, среди причин, по которым нынешнему президенту нужно объявить импичмент, – «сотни лживых заявлений», «конфликт интересов вокруг его бизнес-империи», компрометирующий внутреннюю и внешнюю политику США, а также «вульгарный непотизм» и «назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности».

В объявлении Флинт пообещал полную конфиденциальность тем, кто решит поделиться компроматом на Трампа. Издатель добавил, что мог бы потратить $10 млн на развитие собственного бизнеса, но «что хорошего он мне принесет в мире, опустошенном самым влиятельным придурком в истории?»

Заметка дополняется.