Представитель Олега Дерипаски прокомментировал сюжет телеканала NBC News о тесных финансовых связях российского бизнесмена и бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил представитель Дерипаски, NBC «видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик». Он подчеркнул, что Дерипаска «неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса».

«Что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия», – добавил представитель бизнесмена.

14 октября в NBC рассказали, что связанные с Манафортом компании получили три кредита от структур Дерипаски на общую сумму $60 млн, причем один из займов был необеспеченным, выделенным без поручителей и залогов. Представитель Манафорта заявил, что политик не был в сговоре с российскими властями.

О связях Дерипаски и Манафорта в марте 2017 года сообщило Associated Press. По данным агентства, экс-глава штаба Трампа работал на бизнесмена в интересах президента России Владимира Путина и разработал план по «подрыву» антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. AP указывало, что за работу Манафорт получил от Дерипаски не менее $40 млн в 2006–2009 годах.

Сам Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но пояснял, что в его обязанности входило представлять интересы бизнесмена в странах, куда тот инвестировал. Политик подчеркивал, что его работа с Дерипаской носила законный характер.

В свою очередь, Дерипаска подал в суд на AP, обвинив агентство в клевете. Представитель бизнесмена до этого указывал, что Манафорт консультировал Дерипаску только по вопросам инвестиций, при этом соответствующие контракты с Манафортом «являются предметом судебного разбирательства».