На одном из «черных ящиков» в самолете Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, найдена запись момента взрыва. Об этом заявил глава польского Минобороны Антоний Мачеревич, передает Polskie Radio.
По его словам, участники правительственной комиссии «нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва», который привел к уничтожению самолета. Мачеревич добавил, что сейчас эксперты занимаются анализом записи и «исключением всех возможностей иной интерпретации этой записи».
Заметка дополняется.
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