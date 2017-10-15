На одном из «черных ящиков» в самолете Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, найдена запись момента взрыва. Об этом заявил глава польского Минобороны Антоний Мачеревич, передает Polskie Radio.

По его словам, участники правительственной комиссии «нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва», который привел к уничтожению самолета. Мачеревич добавил, что сейчас эксперты занимаются анализом записи и «исключением всех возможностей иной интерпретации этой записи».

Заметка дополняется.