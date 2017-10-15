Платежная система PayPal опередила по рыночной стоимости American Express, пишет The Wall Street Journal. Текущая капитализация PayPal составляет около $82,6 млрд, тогда как AmEx – $82,1 млрд.

Как указывает WSJ, стоимость PayPal с момента ее отделения от материнской компании eBay(завершилось в июле 2015 года) выросла почти в два раза. С начала 2017 года акции платежной системы подорожали почти на 75%.

Теперь PayPal по капитализации близка к крупнейшим игрокам финансового рынка, отмечает газета. Ее стоимость всего на $6 млрд меньше капитализации Morgan Stanley и на $10 млрд – Goldman Sachs Group.

Заметка дополняется.