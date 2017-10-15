Власти американских штатов проведут модернизацию оборудования на избирательных участках, которая станет самой масштабной реформой с 2000 года. Об этом пишет The New York Times.
Поводом для обновления оборудования стало «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году, указывает газета. Повышением безопасности избирательных участков занимаются как республиканцы, так и демократы.
Среди мер, принимаемых местными властями, – улучшение защиты баз данных избирателей, модернизация аппаратов регистрации бюллетеней, введение в состав избирательных комиссии экспертов по кибербезопасности.
Ближайшие выборы состоятся в США в ноябре 2018 года – это промежуточные выборы в Конгресс. В 2020 году в стране должны пройти очередные президентские выборы.
Осенью 2016 года американские спецслужбы официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов в США. Российские власти отрицали свою связь с атаками. Летом прошлого года хакеры неоднократно пытались взломать серверы американских партий. Эксперты указывали, что за ними стояли группировки Cozy Bear и Fancy Bear, их связывают с российскими властями и разведкой.
В марте 2017 года сообщалось, что расследованием «вмешательства» России в президентские выборы в США занялся «суперсекретный» отдел ФБР. В сентябре в Соединенных Штатах начал работу «Комитет по расследованию вмешательства России»; в первую очередь, он привлек к себе внимание видеороликом с Морганом Фрименом, где актер рассказывает, что «агент КГБ Владимир Путин» намерен уничтожить американскую демократию.
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.