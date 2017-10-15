Власти американских штатов проведут модернизацию оборудования на избирательных участках, которая станет самой масштабной реформой с 2000 года. Об этом пишет The New York Times.

Поводом для обновления оборудования стало «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году, указывает газета. Повышением безопасности избирательных участков занимаются как республиканцы, так и демократы.

Среди мер, принимаемых местными властями, – улучшение защиты баз данных избирателей, модернизация аппаратов регистрации бюллетеней, введение в состав избирательных комиссии экспертов по кибербезопасности.

Ближайшие выборы состоятся в США в ноябре 2018 года – это промежуточные выборы в Конгресс. В 2020 году в стране должны пройти очередные президентские выборы.

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Осенью 2016 года американские спецслужбы официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов в США. Российские власти отрицали свою связь с атаками. Летом прошлого года хакеры неоднократно пытались взломать серверы американских партий. Эксперты указывали, что за ними стояли группировки Cozy Bear и Fancy Bear, их связывают с российскими властями и разведкой.

В марте 2017 года сообщалось, что расследованием «вмешательства» России в президентские выборы в США занялся «суперсекретный» отдел ФБР. В сентябре в Соединенных Штатах начал работу «Комитет по расследованию вмешательства России»; в первую очередь, он привлек к себе внимание видеороликом с Морганом Фрименом, где актер рассказывает, что «агент КГБ Владимир Путин» намерен уничтожить американскую демократию.

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