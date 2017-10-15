Валаамский монастырь назвал «нежелательными» гостями на острове группу туристов, участвовавших в блог-туре «Валаамский архипелаг: люди, государство, РПЦ», организованном интернет-журналом «7×7». Об этом сообщается на сайте издания; внимание на публикацию обратила «Медуза».

Как говорится в сообщении «7×7», после того, как группа из 10 человек заселилась в одной из валаамских гостиниц, ее управляющий заявил, что настоятель Валаамского монастыря епископ Панкратий распорядился не заселять туристов и сказал, что их присутствие «нежелательно на острове». Управляющий также уверил участников тура, что в других гостиницах на Валааме свободных мест нет, хотя впоследствии выяснилось, что они были.

В администрации Валаамского монастыря объяснили корреспонденту «7×7», сопровождавшему туристов, что туристический сезон на острове закончен, и в отеле теперь живут рабочие. В частной беседе глава службы безопасности монастыря объяснил, что организаторы тура «заранее не сообщили о своем приезде». Журналист выразил недоумение подобным требованием, так как группа ехала не в монастырь, а на остров Валаам.

В феврале 2017 года «7×7» опубликовал большое расследование о том, как делается бизнес на Валааме, основную прибыль от которого получает монастырь, расположенный на острове.