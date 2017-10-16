Наверняка все это помнят, но сейчас, за какие-то дни до выдвижения Владимира Путина на очередной президентский срок, все-таки стоит хотя бы конспективно повторить:

– 1995–96: победа коммунистов на выборах в Госдуму, угроза коммунистического реванша, консолидация всех лоялистских сил в политике и бизнесе, кампания «Голосуй или проиграешь», беспрецедентный общественный раскол, газета «Не дай Бог», инфаркты Ельцина, разгром группировки Коржакова, успех генерала Лебедя и Хасавюртский мир, завершивший первую чеченскую войну;

– 1999–2000: региональные элиты объединяются против Кремля в «Отечество», вторая чеченская война, Путин премьер, взрывы домов в Москве, Шойгу во главе «Единства», Доренко по телевизору, новогодняя отставка Ельцина, Путин и.о. президента;

– 2003–04: арест Ходорковского, отставка Александра Волошина, успех «Родины», Кремль против КПРФ, отставка Михаила Касьянова, неучастие Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского в президентских выборах;

– 2007–08: ожидание преемника, «план Путина», враги «шакалят у посольств», конституционное большинство «Единой России», выдвижение Медведева, начало «тандема»;

– 2011–12: рокировка на съезде «Единой России», либералы за «нах-нах», Навальный «за любую другую партию», Болотная, замена Суркова на Володина, Уралвагонзавод, Поклонная, «умремте ж под Москвой»;

– 2017–18: ничего.

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Здесь должен быть какой-то подвох. «Ничего» – это не ответ. Несколько поколений кремлевских чиновников создали традицию, в которой президентские выборы возможны только в условиях политической напряженности на грани полноценного кризиса, а обязательным условием должна быть невротизация общества, на которую так или иначе работает вся политическая система. Никогда, даже в самые глухие годы путинской стабильности, в России не было спокойных выборов; путинскую Россию часто сравнивают с Советским Союзом, но, возможно, именно его опыт безальтернативных и заведомо ничего не значащих всенародных голосований научил российскую власть выстраивать избирательные циклы так, чтобы даже в условиях отсутствия реальной альтернативы президентские выборы становились завершающим актом многомесячной политической драмы, втягивающей в себя все слои общества. Это можно считать негласной нормой современной российской политической культуры: Кремлю нужен политический кризис перед президентскими выборами, чтобы их результат ни у кого не вызывал сомнений; голосование силами одних бюджетников и военнослужащих при полном равнодушии большинства обывателей может быть оправданно только на каких-нибудь губернаторских выборах, но не на президентских – в них так или иначе должны быть вовлечены все.