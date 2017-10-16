Актер Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом ТАСС сообщила представительница артиста Алевтина Кунгурова.

У Марьянова оторвался тромб, сообщил источник агентства.

Как пишет РБК, в последнее время у Марьянова были проблемы со здоровьем. Незадолго до смерти он попал в больницу с кровоизлиянием.

Дмитрий Марьянов снимался в фильмах «Юнона и Авось», «Любовь» и «День радио». Он также играл в театре Ленком.