В Счетной палате усомнились в том, что Минфину за следующие три года удастся собрать более 1,26 трлн рублей дивидендов от госкомпаний. Об этом пишут «Ведомости».

Бюджет получит на 700 млрд рублей меньше, считают аудиторы.

По мнению Счетной палаты, госкомпании не удовлетворят требования Минфина и не начнут отдавать в качестве дивидендов половину чистой прибыли. Отмечается также, что правительство постоянно разрешает отдельным компаниям платить меньше дивидендов.

«Транснефть», в частности, планирует отдать акционерам 100% прибыли по РСБУ, однако Минфин исходит из того, что компания заплатит 50% прибыли по МСФО. Прибыль, рассчитанная по МСФО в 6,3 раза превышает прибыль по РСБУ, напоминают аудиторы. Ждать, что «Транснефть» начнет платить дивиденды по МСФО нереалистично.

Другие расхождения связаны с завышенными требованиями Минфина по прибыли госкомпаний. Прогноз по «Газпрому» завышен на 392 млрд рублей, а по «Русгидро» – на 55 млрд. Для некоторых компаний ведомство рассчитало дивиденды, не имея прогнозов.