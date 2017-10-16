Компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга получит контракт на строительство моста на остров Сахалин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сумма контракта – 286 млрд рублей. О том, что «Стройгазмонтаж» займется строительством моста объявят не раньше 2018 года.

Кремль, а также представители Аркадия Ротенберга отказались комментировать изданию эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что планы о строительстве моста на Сахалин «реанимируются». «Кстати говоря, были идеи, сейчас они тоже прорабатываются, строить не мост, а тоннель, что тоже возможно. Решение пока не принято, но мы над этим думаем», – отметил президент.

Вице-президент РЖД Александр Мишарин оценил строительство моста в 400 млрд рублей.

«Стройгазмонтаж» сейчас занимается строительством Керченского моста. Стоимость строительства оценивается в 227,9 млрд рублей. Компания попала под санкции США из-за этого проекта.