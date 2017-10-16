Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, позволяющей декодировать сообщения пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В постановлении сказано, что ФСБ направила запрос в мессенджер в июле 2017 года. Спецслужба хотела получить информацию по шести телефонным номерам, однако не получила ответа.

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В сентябре Дуров заявил, что на мессенджер составили административный протокол из-за отказа расшифровать трафик. Такое требование к мессенджеру предъявили после того, как его включили в российский реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По закону, компании из списка должны хранить данные о передаче сообщений в течение шести месяцев и, в случае запроса силовиков, передавать им ключи для расшифровки.

Месседжер включили в ОРИ в июне. Дуров, при этом, подчеркивал, что компания не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства.

Представители Telegram заявляли, что для выдачи данных пользователей мессенджера «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами». Ключи к данным, передающимся через мессенджер, разделены на несколько частей и хранятся в дата-центрах в разных юрисдикциях.