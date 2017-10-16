Певица Бьорк подвергалась домогательствам со стороны датского режиссера, с которым работала над картиной. Она не назвала его имя, однако единственный режиссер из Дании, у которого она снималась, это Ларс фон Триер. Заявление певица разместила в фейсбуке.

«Когда я начала играть в кино, я поняла, что унижение и роль сексуально преследуемого существа здесь являются нормой. Режиссер и сотрудники позволяли себе это (сексуальные домогательства) и поощряли их», – написала певица.

Бьорк отметила, что режиссер позволял себе «трогать и домогаться актрис». Певица заявила, что отвергла его, однако после этого режиссер «создал у команды впечатление, что со мной сложно работать».

Певица сыграла главную роль в фильме «Танцующая в темноте» 2000 года.

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