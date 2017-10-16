Дочерняя структура «Ростеха» – «Технопромэкспорт» – подала встречный иск к Siemens. Об этом сообщает «Интерфакс».
Компания требует признать недействительным контракт, заключенный в марте 2015 года.
Немецкий концерн в июне подал иск из-за поставок газовых турбин в Крым в обход санкций. Ответчиками выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”.
В контракте на поставку турбин был обозначен запрет на использование оборудования в Крыму, а также указано “место разрешенного использования” – Таманский полуостров. Сумма контракта составляла €213 млн.
Siemens через суд намерена вернуть отправленные в Крым турбины и предотвратить отправку новых.
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