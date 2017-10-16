Дочерняя структура «Ростеха» – «Технопромэкспорт» – подала встречный иск к Siemens. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания требует признать недействительным контракт, заключенный в марте 2015 года.

Немецкий концерн в июне подал иск из-за поставок газовых турбин в Крым в обход санкций. Ответчиками выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”.

В контракте на поставку турбин был обозначен запрет на использование оборудования в Крыму, а также указано “место разрешенного использования” – Таманский полуостров. Сумма контракта составляла €213 млн.

Siemens через суд намерена вернуть отправленные в Крым турбины и предотвратить отправку новых.