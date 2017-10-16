Ошеломляющего успеха «Despacito», кажется, меньше всего ожидал ее автор Луис Фонси – написанная еще два года назад песня даже не вошла в его последний альбом. «То, что происходит сейчас, настоящее безумие. Я хотел написать хит, но не ожидал такого… Я просто хотел, чтобы люди танцевали под нее», – говорит 39-летний пуэрториканец.

Хит Фонси, записанный с участием Daddy Yankee, посвящен страстной любви («Хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи»), а в клипе красивые люди танцуют и поют на фоне пуэрториканских пейзажей. Незамысловатая формула принесла музыкантам всемирную известность. Трек не просто «выстрелил» в июле 2017 года, но и побил рекорды стриминг-прослушиваний (4,6 млрд на всех стриминговых сервисах), а 11 октября клип на «Despacito» стал абсолютным чемпионом по просмотрам на YouTube, преодолев отметку в 4 млрд.

С чем связана всеобъемлющая популярность песни, которая, кажется, ничем не выделяется в ряду поп-хитов?