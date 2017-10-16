Акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Об этом в твиттере сообщила фотограф Капуцин Энри.
https://twitter.com/capucinema/status/919794214816403457
Павленского задержали.
Во время акции художник заявил «Ренессанс революционной Франции вызовет глобальный огонь революции», пишет Сара Константен.
Официального подтверждения информации о задержании и проведении акции нет.
В мае Павленскому предоставили политическое убежище во Франции. Художник покинул Россию в январе 2017 года вместе с семьей; он опасался, что на него заведут новое уголовное дело.
Павленский известен своими эпатажными акциями. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку находившихся под следствием участниц Pussy Riot, после этого прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади, а в 2015 году поджег двери здания ФСБ на Лубянке.
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.