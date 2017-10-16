Акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции. Об этом в твиттере сообщила фотограф Капуцин Энри.

https://twitter.com/capucinema/status/919794214816403457

Павленского задержали.

Во время акции художник заявил «Ренессанс революционной Франции вызовет глобальный огонь революции», пишет Сара Константен.

Официального подтверждения информации о задержании и проведении акции нет.

В мае Павленскому предоставили политическое убежище во Франции. Художник покинул Россию в январе 2017 года вместе с семьей; он опасался, что на него заведут новое уголовное дело.

Павленский известен своими эпатажными акциями. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку находившихся под следствием участниц Pussy Riot, после этого прибил свои гениталии к брусчатке Красной площади, а в 2015 году поджег двери здания ФСБ на Лубянке.