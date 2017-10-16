Мещанский суд Москвы 16 октября оштрафовал компанию Telegram Messenger Limited Liability Partnership – владельца одноименного мессенждера – на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ. Republic в одной схеме очень кратко пересказывает основные этапы взаимодействия Telegram и российских властей и рассматривает дальнейшие возможные варианты.
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