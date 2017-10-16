Facebook наймет сотрудников с допусками к системе национальной безопасности США, чтобы противостоять вмешательству иностранных держав в американские выборы в будущем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Такие сотрудники имеют доступ к секретной информации США и могут помочь в поиске подозрительных кампаний в соцсети перед выборами. Как правило, речь идет бывшем персонале разведслужб и федеральных агентств. Их статут может переноситься на работу в частном секторе, если позиция по-прежнему требует доступа к конфиденциальной информации. Так, разрешения бывших работников спецслужб могут обновить для Facebook, отметил источник агентства.

В Facebook отказалась от комментариев, Министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки не ответили на запросы.

Bloomberg отмечает, что частные компании, в частности, с военным или инженерным профилем, нередко берут на работу людей с допуском к секретной информации. Они занимаются взаимодействием с федеральными и разведывательными агентствами.

В конце сентября основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о новых правилах размещения политической рекламы в социальной сети. Теперь при публикации такой рекламы будет указываться страница человека, заплатившего за нее. Как отмечал Цукерберг, сеть наймет 250 человек, которые будут заниматься вопросами освещения выборов. Позднее администрация Facebook передала в Конгресс США отчет о размещении на страницах соцсети политической рекламы, предположительно заказанной из России.

Вмешательство России в политику США сейчас расследуют в Facebook, Twitter и Google. Ожидается, что 1 ноября представители компаний выступят на открытых слушаниях в Конгрессе, посвященных этому вопросу.