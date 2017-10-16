В Австрии 15 октября прошли парламентские выборы, на которых одержала победу консервативная Австрийская народная партия. Консерваторы набрали 31,4% голосов. Republic очень коротко рассказывает о наиболее значимых результатах выборов.

Консерваторы выиграли выборы впервые за 15 лет. До этого на трех последних общенациональных выборах первенствовали их традиционные соперники из Социал-демократической партии. Те, в свою очередь, по итогам голосования заняли лишь третье место, хотя в процентном соотношении получили почти столько же голосов, сколько на предыдущих выборах.

Антиисламисты упрочили свои позиции. Вслед за сильным выступлением ультраправой «Альтернативы для Германии», набравшей 12,6% на выборах в Бундестаг, в Австрии правые популисты также добились успеха. Австрийская партия свободы заняла второе место с 27,4% голосов и теперь получит 53 места из 183 мест в парламенте. В партии уже заявили, что рассчитывают получить несколько мест в правительстве, однако пока неясно, предложат ли ей место в коалиции.

Премьером Австрии станет 31-летний Себастьян Курц. Курц на протяжении последних четырех лет занимает пост главы МИД Австрии – в 2013 году он стал самым молодым министром в истории страны и самым молодым председателем внешнеполитического ведомства в мире. Политическую карьеру он начал за несколько лет до этого, сначала избравшись в городской совет Вены, а затем занимая должность госсекретаря по делам интеграции. Из-за раннего ухода в политику Курцу пришлось бросить университет, и у него до сих пор нет высшего образования.

Курц сменит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на первом месте списка самых молодых глав государств в мире. Ким, которому сейчас от 33 до 35 лет (официально его год рождения не сообщается), был самым молодым мировым лидером с конца 2011 года. Капитан-регент Сан-Марино Ванесса Д'Амброзио опережала Кима в этом рейтинге с 1 апреля по 1 октября 2017 года (срок полномочий капитан-регента составляет лишь шесть месяцев). На момент избрания ей было 29 лет.