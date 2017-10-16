Акционеры «Нордавиа» и Red Wings приняли решение объединить авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС.

Они планируют создать авиационный холдинг с единой управляющей компанией. Цель объединения – укрупнение бизнеса, которое позволит повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы.

«Авиакомпании “Нордавиа” и Red Wings работают уже более года в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название», – рассказали в «Нордавиа».

В компании отметили, что пассажирооборот холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек.

В начале октября депутат Александр Старовойтов заявлял, что финансовое состояние Red Wings и Нордавиа вызывает проблемные оценки. Летом 2017 года авиакомпании неоднократно задерживали рейсы.