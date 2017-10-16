Арбитражный суд Москвы обязал «Новую газету» опровергнуть информацию об авиакомпании «Победа», указанную в статье «Квест “Победа”. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». Об этом сказано в постановлении суда.

Суд признал противоречащими действительности утверждения о том, что пассажиры «Победы» «постоянно сталкиваются с нарушениями прав»; что они обязаны платить за все, что авиакомпания сочтет багажом. Утверждения о частых задержках рейсов, а также о том, что авиакомпания «специально рассаживает» летящих вместе пассажиров суд также счел противоречащими действительности.

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Авиакомпания подала иск о защите деловой репутации к газете в октябре 2016 года. «Победа» требовала взыскать с издания 2 млн рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного деловой репутации.