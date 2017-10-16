Это адаптированный перевод статьи Bloomberg Businessweek. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

Телефон у брокеров Credit Suisse Group, работающих с крупными заказами, в центре Манхэттена теперь почти не звонит. Клиентов, а это в основном хедж-фонды, кажется, больше не волнуют возмутительные твиты Дональда Трампа или состояние рынка ценных бумаг; они не звонят, чтобы спросить, что делать в случае теракта. Когда в августе Северная Корея запустила очередные баллистические ракеты, никакой паники не наблюдалось. «Две ракеты пролетели над территорией Японии – и ничего, – говорит Марк Коннорс, занимающийся в Credit Suisse оценкой рисков. – Никаких звонков. Полное безумие».

Возможно, и безумие, но оно стало нормой на Уолл-стрит. Будь то угроза ядерной войны, ураганы, российское вмешательство в американские выборы – ничто не может помешать инвесторам вкладываться в фондовый рынок. Даже Ричард Талер, получивший на прошлой неделе Нобелевскую премию по экономике за то, что объяснил, как иррациональность движет финансовыми рынками, признался в эфире Bloomberg Television, что не понимает, почему акции продолжают расти.

Что же происходит?