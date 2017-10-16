Гравитационная обсерватория LIGO обнаружила гравитационные волны, которые образовались во время слияния нейтронных звезд. Об этом сообщили на пресс-конференции Института космических исследований РАН в Москве, пишет РИА Новости.

Они были расположены в галактике NGC 4993 в созвездии Гидры на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли. Как отмечают N+1, это «невероятно близко», так как до этого волны приходили с расстояний в миллиарды световых лет.

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Источником волны стало слияние двух объектов с массами примерно 1,1–1,6 масс Солнца.

Ученым, таким образом, впервые удалось зафиксировать гравитационные волны, которые образовались не из-за столкновения черных дыр.

«Как это ни парадоксально, черные дыры – очень простые объекты, полностью описывающиеся хорошо известными законами общей теории относительности. В то же время, структура нейтронных звезд и уравнение состояния нейтронной материи до сих пор точно неизвестны. Поэтому изучение сигналов от сливающихся нейтронных звезд позволит нам получить огромное количество новой информации также и о свойствах сверхплотной материи в экстремальных условиях», – рассказал участник российской группы в рамках LIGO Фарит Халили.

Кроме того, открытие ученых подтвердило ранние гипотезы о происхождении золота, платины и урана во вселенной. Столкновение нейтронных звезд запускает синтез тяжелых элементов, основанный на захвате ядрами атомов нейтронов (r-процесс). По подсчетам ученых, при одном таком столкновении может возникнуть золото массой до десяти масс Луны. После взрыва пыль, содержащая тяжелые металлы, распространяется по вселенной и оседает на космических объектах.

Существование гравитационных волн предсказывал еще Альберт Эйнштейн. Впервые их зарегистрировали в 2016 году, всего ученым удалось трижды зафиксировать гравитационные волны, причем ранее их источником служили черные дыры.

В 2017 году Нобелевскую премию по физике вручили за исследование гравитационных волн.