Президент Владимир Путин подписал указ, вводящий в силу в России резолюцию Совета Безопасности ООН 2321. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с принятой резолюцией, в целях пресечения развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах», – сказано в документе.

Расширяются также адресные ограничения в отношении 11 граждан КНДР и 10 юридических лиц. У Северной Кореи запретили покупать медь, никель, серебро и цинк.

В отдельном списке указаны запрещенные для покупки и продажи КНДР предметы роскоши: ковры стоимостью более $500 и посуда из фарфора – более $1000.

Согласно указу, каждое дипломатической представительство или консульское учреждение Северной Кореи в России должно сократить число банковских счетов до одного на организацию. КНДР запрещают использовать недвижимое имущество для любых целей, кроме дипломатических.

Научно-техническое сотрудничество с представителями Северной Кореи «следует приостановить». Исключение составляет сотрудничество в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов. При этом для сотрудничества в этих сферах необходимо согласие комиссии, которая определит, что оно не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР.

Ограничения вводятся также в транспортной сфере: в Северную Корею запрещена поставка вертолетов и морских судов, с государственной регистрации необходимо снять все морские суда, принадлежащие КНДР.

Членам ООН также необходимо в течение 90 дней закрыть представительства своих банков в Северной Корее.

Резолюцию 2321 приняли в ноябре 2016 года после того, как Северная Корея испытала три баллистических ракеты и провела ядерное испытание.