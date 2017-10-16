15 октября части иракских вооруженных сил начали наступление на провинцию Киркук, контролируемую отрядами курдской самообороны. Это произошло через неделю после того, как иракские курды объявили о своей независимости. Republic вкратце объясняет, что происходит в регионе.

Иракский Курдистан с 2005 года имеет в составе страны широкую автономию, а после начала сирийского конфликта и развертывания деятельности ИГИЛ в регионе центральный Багдад фактически полностью перестал контролировать курдов. 25 сентября в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости. Свыше 90% его участников высказались за отделение от Ирака. Его результаты никто не признал.

Курды контролируют провинцию Киркук с 2014 года – иракские силы правопорядка покинули регион на фоне наступления ИГИЛ, а курды, в свою очередь, выбили из Киркука террористов. Формально в состав Иракского Курдистана провинция не входит; помимо большой курдской общины в регионе проживает сравнимое количество арабов и туркоманов.

Киркук имеет важное стратегическое значение для борьбы с «Исламским государством». Помимо этого, в регионе находятся большие запасы нефти. После курдского референдума о независимости парламент Ирака потребовал от исполнительной власти вернуть контроль над регионом.

«Би-би-си»

Наступление на Киркук отряды иракской армии начали 15 октября. Власти Ирака объявили о том, что заняли аэропорт, несколько газовых месторождений и электростанцию, а также военную базу. При этом Багдад утверждает, что все эти объекты переходят под контроль правительственной армии без каких-либо боев. Более того, в официальных заявлениях власти Ирака указывают, что намереваются восстановить над регионом контроль «совместно с пешмерга».

Курды, в свою очередь, выступают с диаметрально противоположными заявлениями. Власти Иракского Курдистана обвинили Багдад в «неспровоцированной атаке» и заявили о происходящих в регионе боестолкновениях пешмерга и военных с наличием убитых и раненых. Курды пообещали, что центральные власти «дорого заплатят» за наступление в регионе.

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Конфликт правительства Ирака и курдов может негативно сказаться на борьбе с ИГИЛ. Курдские отряды – как в Ираке, так и в Сирии – на протяжении всей войны с террористами играют значительную роль и зачастую действуют более успешно, чем правительственные войска.

И курды, и Ирак являются союзниками США. Американцы пока не принимают ничью сторону в конфликте: в соответствующем заявлении 16 октября они лишь сообщили о наличии незначительных столкновений, вызванных «недопониманием» между двумя сторонами.