Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следователи решили завести дело после проверки информации о том, что медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь актеру. Дело возбуждено по части 2 статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Дмитрий Марьянов умер 15 октября в Подмосковье в возрасте 47 лет. Официальных данных о причинах его смерти нет. По предварительным данным, у актера оторвался тромб.
Как отмечалось, в последнее время Марьянов испытывал проблемы со здоровьем; незадолго до смерти он попал в больницу с кровоизлиянием.
Заметка дополняется.
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.