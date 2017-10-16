Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи решили завести дело после проверки информации о том, что медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь актеру. Дело возбуждено по части 2 статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в Подмосковье в возрасте 47 лет. Официальных данных о причинах его смерти нет. По предварительным данным, у актера оторвался тромб.

Как отмечалось, в последнее время Марьянов испытывал проблемы со здоровьем; незадолго до смерти он попал в больницу с кровоизлиянием.

Заметка дополняется.