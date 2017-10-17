Недавно американский астроном Сет Шостак, работающий в институте SETI (негосударственной организации, занимающеся поисками внеземной жизни), заявил, что контакт с инопланетными разумными существами – перспектива ближайшего будущего. Якобы он произойдет в течение ближайших 20 лет. Инопланетные микроорганизмы могут быть найдены даже раньше. В том числе – в нашей Солнечной системе. Cогласно его оценкам, здесь есть, по крайней мере, семь небесных тел, на которых может существовать жизнь.

В нашей галактике могут существовать миллиарды экзопланет, подобных Земле (хотя подтверждено пока существование лишь нескольких тысяч). Это подразумевает условия для жизни, в том числе разумной. Хотя основанные на этом теории о существовании развитых цивилизаций пока подтверждения не нашли. Пытаясь объяснить отсутствие видимых признаков их деятельности, так называемый парадокс Ферми, в SETI предлагают самые разные объяснения – от дороговизны космических полетов до описания Земли как некоего космического парка, за которым тайно наблюдают более развитые цивилизации.

Вопрос о том, какой может быть жизнь на других планетах – предмет многолетних споров.