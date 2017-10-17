Два оппонента, указанных в диссертации министра культуры Владимира Мединского, не участвовали в защите его работы. Об этом они рассказали «Новой газете».

Члены Экспертного совета, через который прошла работа, также заявили, что не готовили по работе положительного отзыва.

«Его даже не обсуждали… Просто сказали: вот у Мединского диссертация, ее надо обсудить. Это был декабрь 2011 года, а в феврале мы пришли, и нам сказали, что по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который большой (президиум ВАК), все зависшие диссертации – там много образовалось зависших диссертаций – по правилам надо утвердить», – рассказал член Экспертного совета в 2011 году Вадим Рогинский

Экспертный совет ВАК в начале октября рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. По мнению экспертов, у министра культуры «отсутствуют базовые навыки историка». В их заключении также было сказано, что количество неточностей и ошибок в диссертации «зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой».

Окончательное решение по диссертации Мединского примет президиум ВАК и Минобрнауки. По данным источников «Интерфакса» и РИА Новости, заседание президиума состоится 20 октября.

В июле диссертационный совет Белгородского университета признал работу научной. До этого ее рассмотрение дважды срывалось: сначала в сначала в Уральском федеральном университете, а затем в МГУ.

Защита диссертации Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» состоялась в июне 2011 года в Российском государственном социальном университете. Ученую степень он получил в декабре 2011 года.