Клиенты санируемого банка «Открытие» продолжили забирать средства из банка. Об этом пишут «Ведомости».

За сентябрь юридические лица забрали из банка около 60 млрд рублей, а средства клиентов на брокерском обслуживании сократились на 35 млрд рублей. Отмечается, что физические лица прекратили выводить средства из банка, за месяц средства населения в «Открытии» выросли на 1,1 млрд рублей.

Отток средств, однако замедлился втрое. В августе компании вывели 199 млрд рублей, а частные вкладчики – 151 млрд рублей.

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За счет уменьшения оттока средств, временная администрация банка вернула ЦБ избыточную подушку ликвидности – 350 млрд рублей. Всего «Открытие» заняло у Центробанка 1 трлн рублей.

По оценкам ЦБ, на санацию «Открытия» и Бинбанка потребуется 800 млрд рублей.

«Ведомости» ранее писали, что топ-менеджеры Банка России лично обращались к клиентам «Открытия» с просьбой не выводить из него средства и вернуть обратно забранные деньги.

О санации «Открытия» ЦБ объявил в конце августа. Банк стал первым, проходящим финансовое оздоровление при участии Фонда консолидации банковского сектора. В рамках новой схемы Центробанк становится основным инвестором «Открытия», механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется, а мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.