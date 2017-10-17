На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция. Об этом сообщает The Guadian.

Как пишет издание, взрыв был такой мощный, что машину выбросило за пределы дороги, а ее обломки разлетелись на несколько метров.

Журналистка занималась расследованиями панамских офшоров. Как пишет издание, последнее ее расследование касалось премьер-министра Мальтры Джозефа Муската и двух его помощников. Она обнаружила, что они причастны к продаже мальтийских паспортов и получению денег от властей Азербайджана.

За две недели до гибели Дафна Галиция написала заявление в полицию о том, что ей поступают угрозы, пишет The Times of Malta.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж пообещал выплатить €20 тысяч тому, кто предоставит информацию об убийцах журналистки.

«Politico» называло ее «женщиной-WikiLeaks, ведущей крестовый поход против непрозрачности и коррупции на Мальте». Как отмечает издание, ее блог читали 400 тысяч человек при том, что всего на острове проживает 420 тысяч человек.

В 2017 году журналистка сообщила, что дочь азербайджанского президента Лейла Алиева совершала выплаты компании, которой владеет жена премьер-министра Мальты.