Рисование может приносить чисто практическую пользу: оно улучшает психологическое состояние и развивает когнитивные способности. Исследование ученых Дрексельского университета в Филадельфии показало, что вовсе необязательно быть талантливым художником или тратить много времени, чтобы почувствовать это на себе. Даже дудлинг – полубессознательная техника изображения узоров и геометрических фигур, а также обычное раскрашивание, активируют в префронтальной коре мозга «центр удовольствия» – то же самое происходит, когда мы смеемся или едим шоколад. И это еще не все: рисование также помогает бороться с депрессией и возрастными изменениями.
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