Националист Александр Белов (Поткин) подал жалобу в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ) на политически мотивированное преследование. Об этом его адвокат Ирина Хрунова сообщила «Ведомостям».

Приговор стал местью властей на его националистическую деятельность, а также требования отставки президента Владимира Путин и проведения честных выборов, считает националист.

По его мнению, российские власти нарушили его право на свободное выражение мнения (статья 10 Конвенции о правах человека). Все квалифицированные как экстремистские высказывания касались общественно важных вопросов: социальных проблем, миграции и национальных меньшинств, добавил Поткин.

Статьи 280 и 282 УК толкуются российскими судами чрезмерно широко, что позволяет применять их для преследования участников любого протеста, сказано в жалобе. Поткин напомнил также о преследовании оппозиционера Алексея Навального и лидера движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева.

В 2016 году Александра Поткина приговорили к семи с половиной годам колонии, но позднее сократили срок до трех с половиной лет. Его признали виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем от казахстанского БТА-банка, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму и разжиганию ненависти или вражды.

Во время нахождения под арестом в 2015 году Поткин подал другую жалобу в ЕСПЧ. Он утверждал, что его поместили под стражу неправомерно. Перед вынесением приговора Россия согласилась с его заявлением и предложила выплатить ему €2500 компенсации.