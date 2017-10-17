Крупнейший в мире производитель микросхем для сотовых телефонов, компания Qualcomm отчиталась об успешных испытаниях первого модема, способного передавать данные по 5G сетям. Об этом пишет The Verge.

Испытания прошел модем Snapdragon X50. Сообщается, что компании удалось достигнуть скорость загрузки более одного гигабита в секунду. Устройство способно на передачу данных на скорости до пяти гигабит в секунду.

Qualcomm также представила смартфон, поддерживающий 5G. Ожидается, что его продажи начнутся в 2019 году.

5G – пятое поколение мобильной связи, оно находится в разработке. Скорости в сетях будут превышать 10 гигабит в секунду. Планируется также, что они будут допускать подключение большего числа устройств к одной базовой станции.

Как ожидается, внедрение стандарта 5G начнется после 2020 года. Как подсчитали в «Ростелекоме», создание в России сетей 5G обойдется в триллион рублей. Российские мобильные операторы сейчас тестируют эту технологию.