Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что суд по делу «Ив Роше» против Алексея и Олега Навальных прошел с нарушениями их прав. Решение опубликовано на сайте суда.

Братья Навальные получат €76 тысяч компенсации.

Суд признал, что во время разбирательства были нарушены статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) Конвенции о правах человека.

В пояснении к решению сказано, что суд признал Навальных в нарушении контрактов, не уточнив, в чем именно состояло нарушение. Подчеркивается, что указанный в решении российского суда мотив «личная выгода» всегда возможно обнаружить в коммерческой деятельности. По этой причины ЕСПЧ постановил, что действия Олега и Алексея Навальных не подпадают под статью «мошенничество».

В Минюсте заявили, что не согласны с решением ЕСПЧ, передает «Интерфакс». Ведомство подчеркнуло, что суд не нашел политической подоплеки в деле.

Адвокат братьев Навальных Ольга Михайлова заявила, что они потребуют от Верховного суда России прекратить дело после решения ЕСПЧ.

«Для нас самое главное, что ЕСПЧ признал нарушенной статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что происходит крайне редко. Согласно этому решению, Навальные были привлечены к уголовной ответственности незаконно, поскольку те действия, за которые они были осуждены, не являются уголовным преступлением», – сказала адвокат.

Приговор по делу «Ив Роше» вынесли в декабре 2014 года. Суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам условно, а его брат получил три с половиной года колонии.