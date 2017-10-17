РБК 17 октября опубликовал большое расследование о деятельности так называемой «фабрики троллей» во время предвыборной кампании в США. На протяжении почти двух лет сотрудники компании из Санкт-Петербурга вели и продвигали сообщества в фейсбуке, твиттере и других соцсетях, посвященные основным социальным проблемам в Соединенных Штатах. Общие траты отдела за все время существования составили около $2,3 млн. Republic собрал наиболее интересные цифры, упомянутые в расследовании.

90 человек работали в отделе «фабрики», который занимался публикациями для США. Около десятка человек работали в ночную смену, остальные – по стандартному графику. Руководил «американским» отделом, по данным РБК, 27-летний выходец из Азербайджана Джейхун Асланов.

$1 млн в год составлял зарплатный фонд «американского» отдела. Рядовые сотрудники получали около 60 тысяч рублей в месяц, администраторы – до 90 тысяч, руководство – от 120 тысяч рублей. Все работники были официально оформлены.

120 сообществ в фейсбуке и твиттере были созданы троллями из Санкт-Петербурга – сейчас практически все они заблокированы. Общее число подписчиков этих сообществ на пике составляло 6 млн человек. Сообщества чаще всего были связаны с расовыми и политическими вопросами, а также проблемами меньшинств.

100 тысяч рублей ежемесячно тратилось на техническое обеспечение деятельности. В основном, это были расходы на покупку прокси-серверов, новых сим-карт или облачных номеров для регистрации и новых платежных счетов.

240–260 тысяч рублей в месяц тратилось на рекламу. Сотрудники продвигали как минимум 40 сообществ; примерно половина бюджета уходила на публикации, затрагивающие расовые вопросы, немного меньше – на политику.

20–30 млн просмотров в неделю в среднем собирали публикации «фабрики троллей» в США. Перед выборами президента эти показатели быстро росли – с 15 млн просмотров в неделю в августе до 70 млн в октябре. В общей сложности, посты «фабрики» увидели не менее 10 млн уникальных посетителей из США.

100 местных активистов помогали троллям в организации мероприятий. В основном, они не знали, на кого работают – сотрудники «фабрики» связывались с ними через интернет и позиционировали себя как меценатов, спонсирующих ту или иную деятельность – от политических митингов до бесплатных курсов самообороны.

1–1,5 млн человек входят в аудиторию англоязычных сообществ, которые до сих пор – после блокировки основного числа пабликов администрациями соцсетей в рамках расследования вмешательства России в американские выборы – управляются сотрудниками «фабрики троллей».