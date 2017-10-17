Министерство культуры РФ показало титульный лист автореферата диссертации Владимира Мединского, где указаны не те оппоненты, о которых писала «Новая газета». Копия документа есть у «Интерфакса».

На титульном листе фигурируют фамилии профессоров Владимира Семина, Владимира Тымчика и Анатолия Королева. В качестве научного консультанта указан бывший ректор РГСУ Василий Жуков, а ведущей организацией значится МГГУ им. Шолохова. Как пояснили в Минкульте, ведущая организация занимается научным сопровождением, а защищался Мединский в РГСУ.

Представитель Мединского также заявил, что оппонентами министра были Семин, Тымчик и Королев. При этом на сайте ВАК в автореферате главы Минкульта указаны оппоненты, о которых писала «Новая газета».

«Это вопросы к ВАКу. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме», – сказал представитель министра культуры.

Ранее «Новая газета» сообщила, что историки Александр Борисов и Владимир Лавров, указанные в автореферате диссертации Мединского в качестве официальных оппонентов, не участвовали в защите его работы. Об этом сами Борисов и Лавров рассказали изданию. Кроме того, члены экспертного совета ВАК заявили, что не рассматривали работу министра культуры и не готовили по ней положительного отзыва.

В начале октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, так как у него «отсутствуют базовые навыки историка», а в самой диссертации министра есть множество неточностей и ошибок.

Окончательное решение по диссертации примет президиум ВАК и Минобрнауки. По данным источников «Интерфакса» и РИА Новости, заседание президиума состоится 20 октября.