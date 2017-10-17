Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.
Россия и Китай обдумывают идею национальных криптовалют. Почему технология, угрожающая децентрализовать деньги, кажется такой привлекательной этим в высшей степени централизованным авторитарным режимам?
Газета «Аргументы и факты» в статье от 14 октября привела слова министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова о том, что быстро выпустить в обращение «крипторубль» приказал лично Владимир Путин. Никифоров также отметил, что в этой валюте будет использована «российская криптография». Кроме того, крипторубль будет невозможно «майнить» подобно биткоину, так как это будет «закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии». Это соответствует заявлениям главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова о том, что государство должно взять под контроль выпуск и использование криптовалюты.
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