Режиссер Ларс фон Триер отверг обвинения певицы Бьорк в домогательствах. Об этом он рассказал в интервью датскому изданию Jyllands-Posten, пишет The Guardian.

«Это было не так. Но то, что мы не были друзьями – это факт», сказал режиссер.

Продюсер Петер Ольбек Енсен, который участвовал в съемках фильма «Танцующая в темноте» с Бьорк, заявил, что в той ситуации это «они (с Ларсом фон Триером) были жертвами»:

«Эта женщина была сильнее, чем Ларс фон Триер, я и наша компания. Она все нам диктовала и собиралась закрыть фильм за 100 млн крон ($16 млн).

Исландская певица ранее написала в фейсбуке, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Ларса фон Триера. Она заявил, что режиссер позволял себе “трогать и домогаться актрис”, причем в киноиндустрии это считалось нормальным.

По ее словам, после того, как она отвергла режиссера, он “создал у команды впечатление, что с ней сложно работать”.

Певица рассказала о домогательствах Триера после скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре The New Yorker и The New York Time опубликовали заявления женщин, которых якобы домогался продюсер. Несколько женщин заявили об изнасиловании.