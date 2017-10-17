Минкосвязи предложило хранить данные пользователей по «антитеррористическим» законам Ирины Яровой в течение месяца. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров, его цитирует ТАСС.

«Тот вариант, который мы предлагаем, содержит вариант хранения в течение одного месяца», – сказал Никифоров.

Он отметил, что затраты операторов «в среднем» составят десятки миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – пояснил глава Минкомсвязи. Подготовленный документ «очень долго» разрабатывался вместе с ФСБ, добавил он.

В начале октября «Ведомости» писали, что операторам могут разрешить отсрочить исполнение «законов Яровой», чтобы выполнить программу «Цифровая экономика», рассчитанную на 2018–2020 годы.

Ранее газета также сообщала, что в правительстве допустили перенос «законов Яровой» на 5 лет, однако позднее эту информацию отвергли. В правительстве решили, что в существующая версия поправок позволяет вводить закон в действие поэтапно, а у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач».

По «законам Яровой», операторы должны полгода хранить изображения, текстовые и голосовые сообщения пользователей с возможностью их расшифровки; также ужесточается ответственность по статьям о терроризме и экстремизме. Президент РФ Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов в июле 2016 года