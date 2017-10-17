Следственный комитете возбудил дело о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сказано на сайте СК.

По версии следствия, руководство компании, в том числе гендиректор, поручили сотрудникам бухгалтерии исказить отчетность, чтобы скрыть высокую задолженность и убытки компании. Это было сделано, чтобы скрыть от кредиторов реальное положение дел в компании.

«Лица из числа руководства и собственников ООО “Авиакомпания “ВИМ-Авиа”, осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций”, – сказано в сообщении органа.

Отмечается, что авиакомпания заключила несколько договоров, где не указывалась точная сумма сделки, что приводило к увеличению суммы выплат авиакомпанией.

Ранее обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявили гендиректору “ВИМ-Авиа” Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой. Следователи заявили, что авиакомпания продолжила продавать авиабилеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов не было.

Как сообщал глава Росавиации Александр Нерадько, финансовая проверка “ВИМ-Авиа” по итогам 2016 года показала финансовое благополучие компании. Поэтому ограничивать ее деятельность не было оснований.