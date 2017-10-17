Группировка Сирийских демократических сил (СДС), действующая при поддержке США, объявила об освобождении города Ракка от террористов «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, сирийские повстанцы заняли стадион в Ракке – последнюю позицию, которую занимало ИГИЛ. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили, что город свободен от боевиков. Бой за Ракку продолжался около четырех месяцев.

Сейчас повстанцы занимаются очисткой стадиона от мин и ищут скрывающихся террористов, рассказали в командовании СДС.

«Исламское государство» захватило Ракку в марте 2013 года и провозгласило город своей столицей. За 2017 год ИГИЛ потеряло почти все захваченные территории в Сирии и в Ираке. Так, 9 июля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об освобождении Мосула.