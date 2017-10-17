Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на три месяца. Об этом сообщает «Медиазона».

О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие. Серебренников будет находиться под домашним арестом до 19 января. Остальным фигурантам меру пресечения также оставили без изменений, всем продлили сроки до 19 января.

Перед заседанием пресс-служба «Гоголь-центра» показала новый список деятелей культуры, которые готовы поручиться за Серебренникова. К предыдущему списку прибавился 31 человек, включая Иосифа Кобзона, Станислава Говорухина, Зураба Церетели и Оксимирона.

Во время заседания следователь зачитал показания свидетелей, сотрудников бухгалтерии Ларисы Войкиной и Элеоноры Филимоновой, которые утверждали, что в «Седьмой студии» существовала «черная касса». Войкина также заявила, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по указанию продюсера Екатерины Вороновой. Следователь назвал Воронову доверенным лицом Серебренникова.

В СК также заявили, что проверяют сотрудников Минкульта, которые контролировали выделение денег «Седьмой студии».

В начале сентября Мосгорсуд рассматривал жалобу защиты режиссера на домашний арест. Адвокаты Серебренникова просили отпустить его под залог в 68 млн рублей, поручителями готовы были выступить более 40 деятелей культуры. Суд оставил меру пресечения прежней, но разрешил режиссеру прогулки 18:00 до 20:00.

Кирилла Серебренникова задержали 22 августа. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на спектакли. Изначально режиссер проходил по делу как свидетель.

Помимо Серебренникова фигурантами дела выступают бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор студии Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Итин и Масляева находятся под домашним арестом, Малобродского отправили в СИЗО, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

Масляева единственная признала вину, она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела. Защита режиссера считает, что экс-бухгалтер оговорила себя. В начале октября суд согласился перевести ее из СИЗО под домашний арест. Как рассказал Малобродский, он слышал, что следователь пообещал «отпустить» Масляеву, если она даст показания «еще на двух» человек.