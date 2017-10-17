На переломе 2014–2015 годов казалось, что российской экономике не устоять. Но, оглядываясь назад, мы видим, что она не рассыпалась вдребезги. И совершенно уместен вопрос, что же ее спасло.

Причины живучести легко перечислить:

подъем глобальной экономики;

рост цен на сырье и сохранение спроса на российское сырье;

динамика курса доллар/евро;

торговые отношения с ЕС, которые оказались достаточно прочными;

девальвация рубля;

костыли, которые подставляет государство;

уход в теневой сектор.

На каждом из этих пунктов имеет смысл остановиться подробно, объяснив, на что именно они повлияли. А после этого – перечислить риски, которые никуда не делись и которые по-прежнему, случись что, сулят нам откат назад. В статье будет много цифр, но они уместны для иллюстрации как успехов, так и слабых мест российской экономики.